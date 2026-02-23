إعلان

تعرف على أسعار الفائدة على الشهادات في 10 بنوك بعد قرار المركزي

كتب : منال المصري

03:42 م 23/02/2026

سعر الفائدة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تتيح البنوك للعملاء شهادات ادخار ذات أجل 3 سنوات للعائد الثابت بأسعار فائدة مميزة مقارنة بباقي أوعية الادخار الأخرى حيث تعد الأعلى طلبا بين العملاء خاصة من أصحاب المعاشات والموظفين.

كان البنك المركزي خفض سعر الفائدة بنسبة 1% في اجتماعه الأخير إلى 19% للإيداع و20% للإقراض للمرة السادسة خلال آخر 10 أشهر.

أبقى بنكا الأهلي ومصر الحكوميان على أسعار الفائدة دون تغيير بعد قرار المركزي الأخير بفضل خفض المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك 2% إلى 16% وانعكاسها على تراجع تكلفة تشغيل الأموال.

وفي السطور التالية يقدم "مصراوي" تفاصيل أسعار الفائدة المرتفعة على الشهادات ذات أجل 3 سنوات في 10 بنوك:

البنك الأهلي المصري

سعر العائد على الشهادات البلاتينية الثلاثية للعائد المتدرج: يتراوح بين 22% في السنة الأولى و17.5% للسنة الثانية، و13% في الثالثة لدوري العائد السنوي.

وتتراوح بين 21% في السنة الأولى و16.25% في السنة الثانية و12% في الثالثة لدورية العائد الشهري، ويبدأ الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

الشهادة البلاتينية للعائد الثابت الثلاثية: سجل سعر العائد 16% سنويا ويصرف العائد شهريا ويبلغ الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

بنك مصر

شهادة "القمة" للعائد الثابت الثلاثية: سعر العائد سجل 16% سنويا ويصرف العائد شهريا، والحد الأدنى للشراء يبلغ ألف جنيه.

شهادة "ابن مصر" للعائد المتناقص الثلاثية: سعر العائد يتراوح بين 20.5% في السنة الأولى و16.25% في الثانية و12.25% في الثالثة، ويصرف شهريا، ويبلغ الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

البنك التجاري الدولي "CIB"

- شهادة "بريميوم الثلاثية": سعر الفائدة 17.25% للعائد الشهري.

يبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 5 ملايين جنيه.

- شهادة "بريميوم الثلاثية": سجل 15.75% للعائد الشهري.

يبدأ شراؤها من أول مليون جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه.

- شهادة "بلس" الثلاثية: سجل 15.25% للعائد اليومي.

يبدأ شراؤها من أول 500 ألف جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه.

شهادة "بلس الثلاثية": سعر الفائدة سجل 16% سنويا للعائد الشهري.

يبدأ الحد الأدنى للشراء من مليون جنيه.

- شهادة "برايم" الثلاثية: تصرف عائد 14.75% للعائد اليومي، و15% للعائد الشهري.

يبدأ شراؤها من أول 100 ألف جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه.

بنك HSBC

- شهادة ثلاثية للعائد الثابت: تتيح عائدا 16% سنويا ويصرف العائد شهريا، ويبدأ الحد الأدنى للشراء من 10 آلاف جنيه.

بنك الإمارات دبي الوطني

- الشهادة الثلاثية للعائد الثابت: تمنح عائدا 13% سنويا ويصرف العائد شهريا ويبدأ الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

بنك "QNB"

- الشهادة الثلاثية للعائد الثابت: تتيح عائدا سنويا يتراوح بين 15% للعائد الشهري، و15.05% للعائد الربع سنوي، و15.1% للعائد النصف سنوي و15.15% للعائد السنوي، ويبدأ الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

- يتيح البنك شهادات أخرى بأسعار عائد أعلى بشرط لايقل الحد الأدنى عن 500 ألف جنيه أو مليون جنيه أو 5 ملايين جنيه منها:

- الشهادة الثلاثية للعائد الثابت "First Plus": تمنح عائدا سنويا 17.25% يصرف شهريا بشرط لا يقل الحد الأدنى للشراء عن 5 ملايين جنيه.

- بنك saib

- الشهادة الثلاثية للعائد الثابت " PRIME": تصرف عائدا 16.5% سنويا ويصرف شهريا، أو 17% يصرف كل 6 أشهر ويبلغ الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

البنك المصري الخليجي "eg bank"

- الشهادة الثلاثية: تتيح عائدا سنويا 17% يصرف العائد شهريا ويبدأ الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

بنك التعمير والإسكان

الشهادة الثلاثية "الماسية": سعر الفائدة 16.5% سنويا للعائد الذي يصرف شهريا، ويبدأ الحد الأدنى للشراء من 10 آلاف جنيه.

الشهادة الثلاثية "Luxer": سجل سعر الفائدة 17% للعائد الشهري يبدأ الحد الأدنى للشراء من ألف جنيه.

البنك العربي الأفريقي الدولي

الشهادة الثلاثية "إميرالد": سجل سعر الفائدة 16% للعائد اليومي و16.25% للعائد الشهري و16.5% للعائد الربع سنوي، و16.75% للعائد النصف السنوي، و17% للعائد السنوي.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الفائدة شهادات الادخار البنك الأهلي بنك مصر البنك التجاري الدولي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رمضان 2026.. أحمد كريمة: من حق الزوج الزواج بثانية دون إعلام الأولى
جنة الصائم

رمضان 2026.. أحمد كريمة: من حق الزوج الزواج بثانية دون إعلام الأولى
تعرف على أسعار الفائدة على الشهادات في 10 بنوك بعد قرار المركزي
أخبار البنوك

تعرف على أسعار الفائدة على الشهادات في 10 بنوك بعد قرار المركزي
عباس شومان: نزول قطرة دم قبل أذان المغرب يلزم المرأة بقضاء يوم الصيام
جنة الصائم

عباس شومان: نزول قطرة دم قبل أذان المغرب يلزم المرأة بقضاء يوم الصيام
السفارة الأمريكية في لبنان تجلي العشرات من موظفيها
شئون عربية و دولية

السفارة الأمريكية في لبنان تجلي العشرات من موظفيها
الأرصاد تحذر من أمطار متفاوتة على القاهرة والمدن الساحلية
أخبار مصر

الأرصاد تحذر من أمطار متفاوتة على القاهرة والمدن الساحلية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يعكس اتجاهه ويرتفع بمنتصف تعاملات اليوم في مصر
رسميا.. تخفيض 50% من رسوم تراخيص المحال العامة بالقاهرة: كيف تستفيد؟
موجة التقلبات الجوية.. نصائح عاجلة من "تغير المناخ" للمزارعين
محامية أسماء جلال تكشف مفاجأة عن كواليس مشاركتها في "رامز ليفل الوحش"