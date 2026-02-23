تتيح البنوك للعملاء شهادات ادخار ذات أجل 3 سنوات للعائد الثابت بأسعار فائدة مميزة مقارنة بباقي أوعية الادخار الأخرى حيث تعد الأعلى طلبا بين العملاء خاصة من أصحاب المعاشات والموظفين.

كان البنك المركزي خفض سعر الفائدة بنسبة 1% في اجتماعه الأخير إلى 19% للإيداع و20% للإقراض للمرة السادسة خلال آخر 10 أشهر.

أبقى بنكا الأهلي ومصر الحكوميان على أسعار الفائدة دون تغيير بعد قرار المركزي الأخير بفضل خفض المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك 2% إلى 16% وانعكاسها على تراجع تكلفة تشغيل الأموال.

وفي السطور التالية يقدم "مصراوي" تفاصيل أسعار الفائدة المرتفعة على الشهادات ذات أجل 3 سنوات في 10 بنوك:

البنك الأهلي المصري

سعر العائد على الشهادات البلاتينية الثلاثية للعائد المتدرج: يتراوح بين 22% في السنة الأولى و17.5% للسنة الثانية، و13% في الثالثة لدوري العائد السنوي.

وتتراوح بين 21% في السنة الأولى و16.25% في السنة الثانية و12% في الثالثة لدورية العائد الشهري، ويبدأ الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

الشهادة البلاتينية للعائد الثابت الثلاثية: سجل سعر العائد 16% سنويا ويصرف العائد شهريا ويبلغ الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

بنك مصر

شهادة "القمة" للعائد الثابت الثلاثية: سعر العائد سجل 16% سنويا ويصرف العائد شهريا، والحد الأدنى للشراء يبلغ ألف جنيه.

شهادة "ابن مصر" للعائد المتناقص الثلاثية: سعر العائد يتراوح بين 20.5% في السنة الأولى و16.25% في الثانية و12.25% في الثالثة، ويصرف شهريا، ويبلغ الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

البنك التجاري الدولي "CIB"

- شهادة "بريميوم الثلاثية": سعر الفائدة 17.25% للعائد الشهري.

يبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 5 ملايين جنيه.

- شهادة "بريميوم الثلاثية": سجل 15.75% للعائد الشهري.

يبدأ شراؤها من أول مليون جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه.

- شهادة "بلس" الثلاثية: سجل 15.25% للعائد اليومي.

يبدأ شراؤها من أول 500 ألف جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه.

شهادة "بلس الثلاثية": سعر الفائدة سجل 16% سنويا للعائد الشهري.

يبدأ الحد الأدنى للشراء من مليون جنيه.

- شهادة "برايم" الثلاثية: تصرف عائد 14.75% للعائد اليومي، و15% للعائد الشهري.

يبدأ شراؤها من أول 100 ألف جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه.

بنك HSBC

- شهادة ثلاثية للعائد الثابت: تتيح عائدا 16% سنويا ويصرف العائد شهريا، ويبدأ الحد الأدنى للشراء من 10 آلاف جنيه.

بنك الإمارات دبي الوطني

- الشهادة الثلاثية للعائد الثابت: تمنح عائدا 13% سنويا ويصرف العائد شهريا ويبدأ الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

بنك "QNB"

- الشهادة الثلاثية للعائد الثابت: تتيح عائدا سنويا يتراوح بين 15% للعائد الشهري، و15.05% للعائد الربع سنوي، و15.1% للعائد النصف سنوي و15.15% للعائد السنوي، ويبدأ الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

- يتيح البنك شهادات أخرى بأسعار عائد أعلى بشرط لايقل الحد الأدنى عن 500 ألف جنيه أو مليون جنيه أو 5 ملايين جنيه منها:

- الشهادة الثلاثية للعائد الثابت "First Plus": تمنح عائدا سنويا 17.25% يصرف شهريا بشرط لا يقل الحد الأدنى للشراء عن 5 ملايين جنيه.

- بنك saib

- الشهادة الثلاثية للعائد الثابت " PRIME": تصرف عائدا 16.5% سنويا ويصرف شهريا، أو 17% يصرف كل 6 أشهر ويبلغ الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

البنك المصري الخليجي "eg bank"

- الشهادة الثلاثية: تتيح عائدا سنويا 17% يصرف العائد شهريا ويبدأ الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

بنك التعمير والإسكان

الشهادة الثلاثية "الماسية": سعر الفائدة 16.5% سنويا للعائد الذي يصرف شهريا، ويبدأ الحد الأدنى للشراء من 10 آلاف جنيه.

الشهادة الثلاثية "Luxer": سجل سعر الفائدة 17% للعائد الشهري يبدأ الحد الأدنى للشراء من ألف جنيه.

البنك العربي الأفريقي الدولي

الشهادة الثلاثية "إميرالد": سجل سعر الفائدة 16% للعائد اليومي و16.25% للعائد الشهري و16.5% للعائد الربع سنوي، و16.75% للعائد النصف السنوي، و17% للعائد السنوي.