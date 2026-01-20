إعلان

ارتفع في 5 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم

كتب : أحمد الخطيب

11:32 ص 20/01/2026

سعر الدولار

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 8 و10 قروش، بمنتصف تعاملات الثلاثاء 20-1-2026، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.46 جنيه للشراء، و47.56 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.46 جنيه للشراء، و47.56 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.44 جنيه للشراء، و47.54 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

