سعر اليورو يرتفع مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتب : مصراوي

11:33 ص 20/01/2026

سعر اليورو

كتبت- ميريت نادي:

ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 20-1-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 55.19 جنيه للشراء، بزيادة 30 قرشًا، و55.72 جنيه للبيع، بزيادة 40 قرشًا.

بنك مصر: 55.21 جنيه للشراء، بزيادة 44 قرشًا، و55.71 جنيه للبيع، بزيادة 52 قرشًا.

بنك القاهرة: 55.18 جنيه للشراء، بزيادة 37 قرشًا، و55.69 جنيه للبيع، بزيادة 45 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 55.19 جنيه للشراء، بزيادة 42 قرشًا، و55.63 جنيه للبيع، بزيادة 44 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 55.18 جنيه للشراء، بزيادة 29 قرشًا، و55.63 جنيه للبيع، بزيادة 31 قرشًا.

