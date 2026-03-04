إعلان

سعر الدولار يكسر حاجز الـ 50 جنيها بمنتصف تعاملات اليوم

كتب : أحمد الخطيب

12:02 م 04/03/2026 تعديل في 12:02 م

سعر صرف الدولار

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 19 و27 قرشًا، بمنتصف تعاملات الأربعاء 4-3-2026، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.04 جنيه للشراء، و50.14 جنيه للبيع، بزيادة 21 قرشًا للشراء والبيع.
بنك مصر: 50.07 جنيه للشراء، و50.17 جنيه للبيع، بزيادة 24 قرشًا للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 50.02 جنيه للشراء، و50.12 جنيه للبيع، بزيادة 19 قرشً للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 50.1 جنيه للشراء، و50.2 جنيه للبيع، بزيادة 27 قرشًا للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 50.1 جنيه للشراء، و50.2 جنيه للبيع، بزيادة 27 قرشًا للشراء والبيع.

