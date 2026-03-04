قاد الدولار سعر الريال السعودي للارتفاع مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 4-3-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم:

البنك الأهلي المصري: 13.29 جنيه للشراء، بزيادة 10 قروش، و13.35 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش.

بنك مصر: 13.32 جنيه للشراء، بزيادة 24 قرشًا، و13.36 جنيه للبيع، بزيادة 23 قرشًا.

بنك القاهرة: 13.3 جنيه للشراء، بزيادة 9 قروش، و13.34 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش.

بنك الإسكندرية: 13.32 جنيه للشراء، بزيادة 6 قروش، و13.35 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش.

البنك التجاري الدولي: 13.31 جنيه للشراء، و13.35 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.