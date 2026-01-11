سعر الريال السعودي يرتفع في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
كتب : أحمد الخطيب
ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد 11-1-2026، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 12.54 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، و12.62 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.
بنك مصر: 12.54 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و12.62 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.
بنك القاهرة: 12.54 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و12.62 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 12.57 جنيه للشراء، و12.62 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 12.57 جنيه للشراء، و12.62 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروِش للشراء والبيع.