سعر الريال السعودي يرتفع في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتب : أحمد الخطيب

11:07 ص 11/01/2026

سعر الريال السعودي

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد 11-1-2026، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.54 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، و12.62 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

بنك مصر: 12.54 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و12.62 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

بنك القاهرة: 12.54 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و12.62 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 12.57 جنيه للشراء، و12.62 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.57 جنيه للشراء، و12.62 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروِش للشراء والبيع.

