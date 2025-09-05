إعلان

انخفاض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال أسبوع

03:13 م الجمعة 05 سبتمبر 2025

الريال السعودي

كتبت- آية محمد:

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الأربعاء، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 12.87 جنيه للشراء بتراجع 4 قروش، و12.94 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

بنك مصر: 12.88 جنيه للشراء، و12.95 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.87 جنيه للشراء، و12.94 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 12.91 جنيه للشراء بتراجع 3 قروش، و12.94 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.

البنك التجاري الدولي: 12.9 جنيه للشراء، و12.95 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

