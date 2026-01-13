كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 13-1-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.51 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و12.59 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.81 جنيه للشراء، و12.85 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 123.69 جنيه للشراء، بتراجع 8 قروش، و125.25 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش.

سعر الريال القطري: 11.95 جنيه للشراء، و12.95 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردني: 65.97 جنيه للشراء، و66.69 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتي: 151.82 جنيه للشراء، و154.43 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.