قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري لشركات التأمين، إن توجه البنك المركزي خلال اجتماعه الخميس المقبل نحو خفض جديد لأسعار الفائدة سيكون له عدة تأثيرات على قطاع سوق التأمين، متمثلة -أولها- في تقليل العائد على الأصول الآمنة مثل السندات أو الودائع المصرفية، ما يضغط على الربحية الاستثمارية لشركات التأمين.

خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنحو 5.25% منذ 2025 على 3 مرات لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف لتهبط من مستوياتها القياسية إلى 22% للإيداع و23% للإقراض.

وفيما يتعلق بتكلفة التمويل والتدفقات النقدية للقطاع، أوضح الزهيري أنه قد تتحسن السيولة في الاقتصاد – مع تيسير البنك المركزي لسياسته النقدية – بما ينتج عنه زيادة في مدة سداد الأقساط أو توسع البطاقات الائتمانية.

إلا أنه على الجانب الآخر، قد تزداد المنافسة على جذب الأموال، مما يتطلب من شركات التأمين ابتكار استثمارات أكثر مخاطرة لتعويض الفجوة في العائد؛ وفق رئيس الاتحاد المصري لشركات التأمين.

وتابع أنه مع خفض الفائدة، هناك دعم للنشاط الاقتصادي، مما يساهم في رفع دخل الأفراد والشركات، بما يعزز القدرة على شراء التأمين، وبالتالي قد يزيد الطلب على التأمين (خصوصًا التأمين على الأصول، تأمين الحياة، التأمين الصحي، وغيرها).

وفيما يتعلق ببعض المخاطر الاستراتيجية، أشار إلى أن الشركات التي تعتمد بشدة على العائد الاستثماري ستواجه ضغوطًا إذا تم تخفيض الفائدة بمعدلات كبيرة، خصوصًا إذا تصادفت مع ضغوط تعويضية كبيرة أو خسائر تأمينية غير متوقعة.

وذكر أن هذا يستدعي قيام هذه الشركات بالعمل على تحسين نتائج الاكتتاب التأميني واختيار الأخطار التي تريد تغطيتها بأسلوب أكثر تطورًا.

