سعر الدولار يرتفع في 7 بنوك بنهاية تعاملات الأحد

كتبت- دينا كرم:

03:27 م 28/09/2025

سعر الدولار

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 7 بنوك بقيمة تتراوح بين قرش وقرشين، بنهاية تعاملات اليوم الأحد 28-9-2025، بينما تراجع في 3 بنوك، مقارنةً بمستواه بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.1 جنيه للشراء، و48.2 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.1 جنيه للشراء، و48.2 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.1 جنيه للشراء، و48.2 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.07 جنيه للشراء، و48.17 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.07 جنيه للشراء، و48.17 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 48.1 جنيه للشراء، و48.2 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

أجريكول: 48.07 جنيهًا للشراء، و48.17 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.09 جنيه للشراء، و48.19 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.07 جنيه للشراء، و48.17 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

