إعلان

تراجع في 4 بنوك.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الخميس

كتب- أحمد الخطيب:

10:13 ص 25/09/2025

سعر الدولار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 4 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الخميس 25-9-2025، بقيمة تتراوح بين قرش و12 قرشًا، بينما ارتفع في بنكي القاهرة وقناة السويس، مقارنةً بمستواه بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.13 جنيه للشراء، و48.23 جنيه للبيع.

بنك مصر: 48.13 جنيه للشراء، و48.23 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 48.13 جنيه للشراء، و48.23 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.13 جنيه للشراء، و48.23 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.1 جنيه للشراء، و48.2 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.08 جنيهًا للشراء، بزيادة قرشين، و48.18 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش.

بنك الإسكندرية: 48.11 جنيه للشراء، و48.21 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.16 جنيه للشراء، بتراجع 11 قرشًا، و48.25 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الدولار تراجع سعر الدولار سعر الدولار في البنوك سعر شراء الدولار سعر بيع الدولار سعر الدولار مقابل الجنيه بنوك أسعار الدولار في البنوك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

لأول مرة: ترامب يقدم خطة لإنهاء الحرب في غزة بدعم عربي.. فما أبرز بنودها؟