تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 4 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الخميس 25-9-2025، بقيمة تتراوح بين قرش و12 قرشًا، بينما ارتفع في بنكي القاهرة وقناة السويس، مقارنةً بمستواه بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.13 جنيه للشراء، و48.23 جنيه للبيع.

بنك مصر: 48.13 جنيه للشراء، و48.23 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 48.13 جنيه للشراء، و48.23 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.13 جنيه للشراء، و48.23 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.1 جنيه للشراء، و48.2 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.08 جنيهًا للشراء، بزيادة قرشين، و48.18 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش.

بنك الإسكندرية: 48.11 جنيه للشراء، و48.21 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.16 جنيه للشراء، بتراجع 11 قرشًا، و48.25 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا.