سعر الدولار يتراجع مقابل الجنيه في 8 بنوك بنهاية تعاملات الاثنين

كتب : مصراوي

03:58 م 22/09/2025

سعر الدولار

كتب- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 8 بنوك بقيمة تتراوح بين قرشين و 5 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين 21-9-2025، بينما ارتفع في بنك التعمير والإسكان، فيما استقر في البركة مقارنةً بمستواه بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.16 جنيه للشراء، و48.26 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.16 جنيه للشراء، و48.26 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.16 جنيه للشراء، و48.26 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.16 جنيه للشراء، و48.26 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع

بنك البركة: 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 48.2 جنيه للشراء، و48.3 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.15 جنيهًا للشراء، و48.25 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.16 جنيه للشراء، و48.26 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.32 جنيه للشراء ، و48.42 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

