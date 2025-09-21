كتبت- منال المصري:

أعلن البنك الأهلي المصري استقضاب مليون عميل جديد في خدمة الإنترنت البنكي خلال 2024 ليصل إجمالي المشتركين إلى 8.8 مليون عميل بنهاية ديسمبر الماضي بمعدل نمو 13% على أساس سنوي.

وبحسب بيان البنك اليوم حول اعتماد نتائج أعمال 2024، فإن عدد المشتركين بمحفظة الفون كاش للبنك الأهلي ارتفع إلى 1.5 مليون عميل في ديسمبر 2024 .

كما تم إغلاق نحو 200 ألف محفظة غير مفعلة للخدمة خلال العام إلتزاماً بتعليمات البنك المركزي المصري، كما تم إلغاء اشتراك نحو 300 ألف محفظة بناء على طلب العملاء.

وصل إجمالي عدد معاملات التحويلات اللحظية الصادرة و الواردة IPN (INSTAPAY) خلال 2024 عدد 333 مليون حركة تقريباً بإجمالي مبلغ 1.5 تريليون جنيه.

في حين بلغت عدد الحركات خلال 2023 عدد 73 مليون حركة بإجمالي مبلغ 428 مليار جنيه فقط زيادة في القيمة 250%.

كما ارتفع عدد ماكينات الصارف الآلي الـ ATM إلى نحو 7 232 ماكينة في ديسمبر 2024 بزيادة قدرها 522 مكينة عن ديسمبر 2023 بمعدل نمو 8% مع وصولها إلى 7 369 في أغسطس 2025.

وارتفع عدد ماكينات الـ POS في ديسمبر 2024 لنحو 633 ألف ماكينة مقابل نحو 523 ألف ماكينة في ديسمبر 2023 بمعدل نمو 21% لتصل في أغسطس 2025 إلى أكثر من 731 ألف ماكينة.

ونجح البنك الأهلي في افتتاح 22 فرعاً جديداً ليصل بذلك إجمالي شبكة الفروع في ديسمبر 2024 إلى 679 فرع ومكتب ووحدة مصرفية منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية لتكون قريبة لمختلف شرائح عملاء البنك.

واستمر البنك في زيادة شبكة فروعه في كافة المحافظات خلال العام الحالي ليصل عدد فروعه إلى 690 فرع في أغسطس 2025 منها 17 فرع خدمة إلكترونية مستقل و21 فرع تقليدي مزود بقسم إلكتروني ووحدة متنقلة.

وإيماناً بأهمية المسؤولية المجتمعية والتي تؤثر بصورة مباشرة في تلبية جانب من احتياجات المواطن المصري الصحية والتعليمية والمعيشية، فقد تركزت سياسة البنك في دعم ثلاثة محاور رئيسية وهي القطاع الصحي وقطاع التعليم ومجال تطوير العشوائيات ومكافحة الفقر.

إضافة الى دعم المرأة المعيلة ومساندة ذوي الهمم، حيث بلغ إجمالي مساهمات البنك في مجالات المسؤولية المجتمعية في ديسمبر 2024 نحو 1.8 مليار جنيه تم منحها وفقا ومعايير التنمية المستدامة لضمان أفضل الأثر على المواطن المصري.

وتتويجاً للجهد المبذول من جانب كافة فرق العمل بالبنك، فقد حصل البنك على العديد من الجوائز خلال العام المالي ديسمبر 2024 حيث حصد جوائز في خدمات التجزئة المصرفية، المسئولية المجتمعية، الشمول المالي والخدمات الرقمية والموقع الإلكتروني، بالإضافة الى تحقيق مستويات متقدمة وريادية في عدة تصنيفات محلياً وإفريقياً من عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية المتخصصة في المجال الاقتصادي والمصرفي مثل MEED: MENA Banking Awards، Global Finance ، World Business Outlook ،Gazet International Magazine ، EMEA Finance ، International Business Magazine Awards Global Brand وغيرها من مؤسسات التقييم وهو ما يعكس أفضلية خدمات البنك في مختلف مجالات العمل المصرفي.