منها الدينار الكويتي.. انخفاض أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

10:33 ص الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

أسعار العملات العربية

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 2-9-2025، مقارنة بمستواها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.88 جنيه للشراء، و12.95 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الاماراتي: 13.19 جنيه للشراء، و 13.23 جنيه للبيع. بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 127.32 جنيه للشراء، بزيادة 10 قروش، و 128.91جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.30 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و 13.34 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

سعر الدينار الأردنى: 67.90 جنيه للشراء، بتراجع 5 قروش، و 68.64 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.

سعر الدينار الكويتى: 158.13 جنيه للشراء، بتراجع 13 قرشًا، و 159.03 جنيه للبيع، بتراجع 23 قرشًا.

أسعار العملات العربية الدينار الكويتي أسعار الصرف
