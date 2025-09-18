كتب- أحمد الخطيب:

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك، بنهاية تعاملات اليوم الخميس 18-9-2025، بقيمة تتراوح بين قرش و6 قروش، بينما تراجع في بنك التعمير والإسكان، مقارنةً بمستواه بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.



أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم



البنك الأهلي المصري: 48.14 جنيه للشراء، و48.24 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.



بنك مصر: 48.13 جنيه للشراء، و48.23 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.



بنك القاهرة: 48.14 جنيه للشراء، و48.24 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.



البنك التجاري الدولي: 48.14 جنيه للشراء، و48.24 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع



بنك البركة: 48.13 جنيه للشراء، و48.23 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.



بنك قناة السويس: 48.14 جنيه للشراء، و48.24 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.



بنك كريدي أجريكول: 48.13 جنيهًا للشراء، و48.23 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.



بنك الإسكندرية: 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.



بنك التعمير والإسكان: 48.09 جنيه للشراء، و48.19 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.14 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و48.23 جنيه للبيع.