"بيل جيتس" يغادر قائمة أغنى 10 أميركيين للمرة الأولى منذ 3 عقود

كتبت- منال المصري:

غادر بيل جيتس الملياردير الأمريكي، لأول مرة منذ 34 عامًا، تصنيف العشرة الأوائل في قائمة فوربس البريطانية لأغنى 400 شخص في أميركا، ليحتل المركز الرابع عشر هذا العام.

هذا التراجع، وفق نشرة فوربس الشرق الأوسط البريطانية حول الأثرياء تحت المجهر، جاء بعد أن فقد جيتس المرتبة الثانية في 2021، ليجد نفسه الآن خلف الشريك المؤسس لشركة "بلومبيرغ إل بي" مايك بلومبيرج مباشرة.

ومتقدمًا بمركز واحد على أغنى سيدة في الولايات المتحدة والعالم، وريثة وولمارت أليس والتون.

لطالما ارتبط اسم بيل جيتس بأعلى قمم الثروة في الولايات المتحدة، حيث ظل على مدار عقود رمزًا للثراء والتفوق التكنولوجي. ومنذ عام 1991.

كان جيتس يظهر باستمرار في صدارة قائمة فوربس لأغنى 400 شخص في أميركا، محتلاً المركز الأول أو الثاني تقريبًا كل عام لمدة تقارب الثلاثين عامًا.

هذه المكانة لم تعكس فقط ثروته الضخمة، بل أيضًا تأثيره الاستثنائي على عالم الأعمال والتكنولوجيا، إذ أصبح اسمه مرادفًا للابتكار وريادة الأعمال على المستوى الوطني والدولي.

وخلال هذه الفترة الطويلة، لم يكن مجرد رجل أعمال ناجح، بل أصبح أيقونة ثقافية وعلمية، تجسد قدرة الفرد على تحويل الأفكار التكنولوجية إلى إمبراطورية اقتصادية ضخمة، ما جعل كل تحركاته وأخطاره المالية محط أنظار الإعلام والمستثمرين على حد سواء.