إعلان

"بيل جيتس" يغادر قائمة أغنى 10 أميركيين للمرة الأولى منذ 3 عقود

03:39 م الإثنين 15 سبتمبر 2025

بيل جيتس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منال المصري:

غادر بيل جيتس الملياردير الأمريكي، لأول مرة منذ 34 عامًا، تصنيف العشرة الأوائل في قائمة فوربس البريطانية لأغنى 400 شخص في أميركا، ليحتل المركز الرابع عشر هذا العام.

هذا التراجع، وفق نشرة فوربس الشرق الأوسط البريطانية حول الأثرياء تحت المجهر، جاء بعد أن فقد جيتس المرتبة الثانية في 2021، ليجد نفسه الآن خلف الشريك المؤسس لشركة "بلومبيرغ إل بي" مايك بلومبيرج مباشرة.

ومتقدمًا بمركز واحد على أغنى سيدة في الولايات المتحدة والعالم، وريثة وولمارت أليس والتون.

لطالما ارتبط اسم بيل جيتس بأعلى قمم الثروة في الولايات المتحدة، حيث ظل على مدار عقود رمزًا للثراء والتفوق التكنولوجي. ومنذ عام 1991.

كان جيتس يظهر باستمرار في صدارة قائمة فوربس لأغنى 400 شخص في أميركا، محتلاً المركز الأول أو الثاني تقريبًا كل عام لمدة تقارب الثلاثين عامًا.

هذه المكانة لم تعكس فقط ثروته الضخمة، بل أيضًا تأثيره الاستثنائي على عالم الأعمال والتكنولوجيا، إذ أصبح اسمه مرادفًا للابتكار وريادة الأعمال على المستوى الوطني والدولي.

وخلال هذه الفترة الطويلة، لم يكن مجرد رجل أعمال ناجح، بل أصبح أيقونة ثقافية وعلمية، تجسد قدرة الفرد على تحويل الأفكار التكنولوجية إلى إمبراطورية اقتصادية ضخمة، ما جعل كل تحركاته وأخطاره المالية محط أنظار الإعلام والمستثمرين على حد سواء.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

بيل جيتس قائمة أغنى 10 أميركيين قائمة فوربس البريطانية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

نتنياهو يستقوي بأمريكا ويتحدى العرب وأوروبا: حكومات ضعيفة.. وسنضرب حماس أينما كانوا
رسالة تحذير لشعب إسرائيل.. نص كلمة السيسي في القمة العربية الإسلامية الطارئة
السوق يكتم انفاسه مع قرب خفض الفيدرالي الفائدة .. ما مصير أسعار الذهب؟
بث مباشر.. انطلاق أعمال قمة الدوحة لبحث الهجوم الإسرائيلي على قطر
الجامعة العربية: قطع العلاقات مع إسرائيل قرار سيادي يخص الدول (فيديو)
رضيع في حضن القاتلة وبكاء يهز القاعة.. كواليس محاكمة المتهمة بقتل أطفال المنيا - فيديو وصور
اختفاء صادم داخل المتحف المصري.. أين ذهبت الأسورة الذهبية الملكية النادرة؟
من هم أبرز القادة الحاضرين والغائبين عن قمة الدوحة؟
"بلا إجراءات ضد إسرائيل".. ماذا تضمن مشروع البيان الختامي لقمة الدوحة؟
وزير الأوقاف لمصراوي: أُشاهد مباريات كرة القدم.. وأمارس الرياضة بشكل منتظم