كتبت- منال المصري:

قالت جولي كوزاك المتحدثة الإعلامية باسم صندوق النقد الدولي، في مؤتمر صحفي اليوم إنه من المتوقع أن تتم زيارة لمصر هذا الخريف- سبتمبر الجاري أو أكتوبر المقبل- لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج القروض.

في حال اعتماد الصندوق المراجعة الخامسة والسادسة سيتيح لمصر تسلم دفعتين جديدتين بإجمالي 2.4 مليار دولار من القرض وفق المتفق عليه في البرنامج.

ودعت كوزاك اليوم ردا على سؤال أحد الصحفيين مصر لإجراء إجراءات إصلاحية أعمق لإطلاق إمكانات النمو وافساح المجال للقطاع الخاص بشكل أكبر.

كان صندوق النقد أعلن في يوليو الماضي تعليق اعتماد المراجعة الخامسة على برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه بقرض بقيمة 8 مليارات دولار وإرجائها حتى سبتمبر أو أكتوبر المقبل لإتاحة المزيد من الوقت أمام مصر لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

من أهم الإصلاحات التي يطالب بها الصندوق هي سرعة تخارج الدولة من حصصها في بعض الشركات لصالح القطاع الخاص بهدف جذب نقد أجنبي وتقليل عبء المصروفات والدين على الدولة.