بأقل رسوم وحد أدنى للرصيد.. التفاصيل الكاملة لفتح حساب توفير بالبريد

يتيح البريد المصري لعملائه إمكانية فتح حسابات توفير ذات عائد سنوي بسهولة، سواء للأفراد أو الشركات عبر مكاتبه المنتشرة على مستوى القري والنجوع والمراكز والمحافظات.

يتميز البريد المصري بانتشار فروعه التي تتخطى 4500 ألف مكتب وسهولة مخاطبة العملاء من خلال فتح حسابات لهم خاصة في بعض المناطق النائية والعشوائية التي لا تتواجد فيها البنوك.

ويعد حساب التوفير أداة مالية مهمة تتيح للأفراد والمؤسسات الحفاظ على أموالهم مع تحقيق فوائد تضاف بشكل دوري على المدخرات.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية الشروط والمستندات المطلوبة لفتح حساب توفير وميزاته:

شروط فتح حساب توفير بالبريد المصري

- السن: لا يقل عن 16 عامًا.

- متاح للأفراد والشركات.

- الحد الأدنى لفتح الحساب: 100 جنيه للأفراد، و1000 جنيه للشركات.

- الحد الأقصى لرصيد الحساب: 10 ملايين جنيه للأفراد والشركات.

المستندات المطلوبة لفتح الحساب

- صورتان من بطاقة الرقم القومي سارية.

- إيصال غاز أو كهرباء أو تليفون في حال كان محل الإقامة مختلفًا عن العنوان في البطاقة.

- رسوم فتح الحساب: 25 جنيهًا.

مميزات حساب التوفير بالبريد المصري

1- عائد سنوي 7% يصرف بنهاية السنة المالية.

2- فتح الحساب والحصول على كشف حساب بسهولة من أي فرع من فروع البريد.

3- إمكانية فتح حساب للقاصر، بشرط تقديم:

- صورة بطاقة الولي "الأب أو الجد من جهة الأب في حالة وفاة الأب".

- شهادة ميلاد القاصر.

