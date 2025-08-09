كتب- أحمد والي:

تواصل بعض البنوك تقديم قروضا للعملاء لشراء السلع المعمرة مثل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وأثاث المنازل وغير ذلك للتسهيل على العملاء لتقسيط مشترياتهم وسط زيادة أسعارها خلال آخر عامين.

والسلع المعمرة تعد من أحد برامج القروض النشطة بالبنوك بعد القرض الشخصي والسيارات، ويحصل العميل فور تقديم الأوراق اللازمة على موافقة البنك للحصول على القرض الذي يتم تحديده وفق الدخل الشهري لكل عميل.

من أهم الأوراق المطلوبة بالقرض هي شهادة معتمدة من جهة العمل بالدخل الشهري، وإيصال مرافق حديث، وعرض بقيمة السلع من أحد المعارض المعروفة، والتعهد بتحويل الراتب على البنك أو قسط القرض.

ويستعرض "مصراوي" في السطور التالية تفاصيل قروض السلع المعمرة المقدمة من 5 بنوك، تشمل قيمة القرض وفترة السداد والحد الأدنى للدخل الشهري وغيرها من الشروط:

بنك مصر:

- قيمة القرض: تصل إلى 500 ألف جنيه كحد أقصى.

- فترة السداد: تصل إلى 8 سنوات.

- المصروفات الإدارية: يخصم البنك 1% من إجمالي قيمة القرض.

- السن: من 21 عاما إلى 65 عاما.

- الدخل الشهري للعميل: لا يقل عن ألف جنيه لموظفي الحكومة وألفي جنيه لموظفي القطاع الخاص.

بنك QNB

- قيمة القرض: لا يوجد حد أقصى ويتوقف على إجمالي الدخل الشهري.

- فترة السداد: تصل إلى 5 سنوات.

- المصروفات الإدارية: يتم تحديدها مع موظف خدمة العملاء.

- السن: من 21 عاما إلى 60 عاما.

- الدخل الشهري للعميل: لا يقل عن ألف جنيه.

البنك المصري الخليجي

- قيمة القرض: تصل إلى 120 ألف جنيه كحد أقصى.

- فترة السداد: تصل إلى 5 سنوات.

- المصروفات الإدارية: يخصم البنك 2% من إجمالي قيمة القرض.

- السن: من 21 عاما إلى 65 عاما.

- الدخل الشهري للعميل: لا يقل عن 3 آلاف جنيه.

بنك فيصل الإسلامي

- قيمة التمويل "بنظام المرابحة": تصل إلى مليون جنيه كحد أقصى.

- فترة السداد: تصل إلى 7 سنوات.

- المصروفات الإدارية: يخصم البنك 0.5% من إجمالي قيمة القرض.

- السن: من 21 عاما إلى 65 عاما.

- الدخل الشهري للعميل: لا يقل عن 3 آلاف جنيه.

بنك البركة

- قيمة التمويل: تصل إلى 200 ألف جنيه كحد أقصى.

- فترة السداد: تصل إلى 5 سنوات.

المصروفات الإدارية: يتم تحديدها مع موظف خدمة العملاء.

- السن: من 21 عاما إلى 65 عاما.

- الدخل الشهري للعميل: لا يقل عن 3 آلاف جنيه.