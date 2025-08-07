إعلان

وصلت إلى 3.1 مليار جنيه.. أرباح بنك قناة السويس ترتفع 71% في 6 أشهر

02:23 م الخميس 07 أغسطس 2025

بنك قناة السويس

background

كتبت- منال المصري:

ارتفع صافي أرباح بنك قناة السويس 70.6% خلال أول 6 أشهر من العام الحالي على أساس سنوي إلى نحو 3.1 مليار جنيه مقابل نحو 1.81 مليار جنيه بنفس الفترة من العام السابق.

وبحسب بيان البنك بالبورصة اليوم، فإن صافي الدخل من العائد ارتفع بنحو 51.1% خلال أول 6 أشهر من العام الحالي على أساس سنوي إلى نحو 3.87 مليار جنيه من نحو 2.54 مليار جنيه بنفس الفترة من العام الماضي.

وأشارت بيانات البنك إلى أن صافي الدخل من الأتعاب والعمولات ارتفع 78% خلال النصف الأول من العام الحالي إلى نحو 692.1 مليون جنيه من نحو 388.2 مليون جنيه بنفس الفترة من العام الماضي.

وزاد رصيد محفظة قروض وتسهيلات البنك المقدمة للعملاء بنسبة 22.5% خلال النصف الأول من العام الحالي إلى نحو 91.8 مليار جنيه بنهاية يونيو مقابل نحو 74.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024.

وارتفع صافي رصيد ودائع العملاء 29.3% خلال النصف الأول من العام الحالي إلى نحو 175.2 مليار جنيه بنهاية يونيو من 135.47 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024.

