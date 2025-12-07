شهادات الادخار الأعلى فائدة في بنكي الأهلي ومصر

سعر الفائدة المرتفع على شهادات الادخار في بنكي الأ

كتبت- منال المصري:

ينفرد بنكا الأهلي ومصر بتقديم أسعار فائدة مرتفعة على شهادات الادخار ذات أجل 3 سنوات للعائد الثابت ويتيح شراؤها من أول ألف جنيه.

يسمح البنكان الحكوميان للعملاء بشراء شهادات الادخار بأكثر من طريقة سواء من خلال الفروع للعملاء القائمين أو الجدد، أو من خلال القنوات الرقمية من الإنترنت والموبايل البنكي.

في السطور التالية يقدم مصراوي تفاصيل أسعار الفائدة المرتفعة على الشهادات في بنكي الأهلي ومصر.

البنك الأهلي

1-الشهادة البلاتينية "المتناقصة" للعائد السنوي: تتراوح بين 23% في السنة الأولى و18.5% للسنة الثانية، و14% في الثالثة.

- دورية صرف للعائد الشهري: تتراوح بين 21% في السنة الأولى و16.75% في السنة الثانية و13.5% في الثالثة.

- كسر الشهادة: يمكن للعميل استرداد أصل الشهادة بشرط مرور 6 أشهر على شرائها.

2-الشهادة البلاتينية للعائد الثابت

- سعر العائد: سجل 17% سنويا ويصرف شهريا.

- كسر الشهادة: يمكن للعميل استرداد أصل الشهادة بشرط مرور 6 أشهر على شرائها.

بنك مصر

(أ)- شهادة "القمة" للعائد الثابت

- سعر العائد: 17% سنويا ويصرف العائد شهريا.

- الحد الأدنى للشراء: ألف جنيه.

- أجل الشهادة: 3 سنوات.

- كسر الشهادة: لا يسمح بكسرها إلا بعد مرور 6 أشهر على شرائها.

(ب)- شهادة "ابن مصر" للعائد المتناقص

- سعر العائد: يتراوح بين 20.5% في السنة الأولى و17% في الثانية و13.5% في الثالثة.

- دورية صرف العائد: يصرف شهريا.

- الحد الأدنى للشراء: ألف جنيه.

- أجل الشهادة: 3 سنوات.

- كسر الشهادة: لا يسمح بكسرها إلا بعد مرور 6 أشهر على شرائها.