5 بنوك تقرض 4.261 مليار جنيه لكونكريت بلس للمقاولات والصناعة

أقرض تحالف مصرفي مكون من 5 بنوك بقيادة بنك مصر تمويل مشترك بمبلغ 4.261 مليار جنيه لصالح شركة كونكريت بلس للمقاولات والصناعة وذلك بغرض تمويل جزء من عملية تنفيذ أعمال وحدات وشاليهات بمشروع ساوث ميد بالساحل الشمالي وهو أحد مشروعات مجموعة طلعت مصطفى القابضة.

وبحسب بيان مشترك من البنوك الخمسة فإن بنك مصر قاد القرض بصفته المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل ووكيل التمويل ووكيل الضمان وبنك الحساب والمقرض، وبمشاركة كلا من ميد بنك وبنك قطر الوطني، وبنك أبوظبي التجاري- مصر، وبنك الإسكندرية، بصفتهم المرتب الرئيسي.

تُعد هذه العملية مرحلة محورية ضمن مشروع ساوث ميد في الساحل الشمالي، والذي يأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنطقة باعتبارها من أهم المقاصد السياحية الواعدة، لما تتمتع به من موقع متميز وإمكانات كبيرة.

ويسهم المشروع في دعم مستهدفات الدولة الرامية إلى جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

وستتولى شركة كونكريت بلس تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بهذه المرحلة، والتي تشمل إنشاء وحدات الشاليهات، إلى جانب أعمال الحفر والخرسانات والطرق والبنية الأساسية وتنسيق الموقع.

وتأتي هذه المرحلة في إطار توجه الدولة لتطوير منطقة الساحل الشمالي وتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية، من خلال رفع كفاءة البنية التحتية وتنفيذ مشروعات عقارية متكاملة تُسهم في تعزيز القدرات الاستيعابية وتحقيق مستهدفات التنمية السياحية.

ويسهم المشروع في دعم هذا التوجه عبر إضافة مكون عمراني متطور يتماشى مع المعايير الحديثة للتخطيط والتنمية الساحلية.

وقد تم التوقيع بحضور هشام عكاشة - الرئيس التنفيذي لبنك مصر، ومحمد بدير -رئيس مجلس إدارة بنك قطر الوطني، وباولو فيفونا - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ببنك الإسكندرية، ومحمد أبو بكر رئيس قطاع المخاطر- ميدبنك، وتامر عاصم - رئيس تمويل الشركات ببنك أبوظبي التجاري مصر، وطارق يوسف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة كونكريت بلس للمقاولات والصناعة، وحسام فكري نائب رئيس مجلس الإدارة، ولفيف من قيادات البنوك والشركة.