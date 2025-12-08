انخفض سعر اليورو مقابل الجنيه في 3 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين 8-12-2025، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 55.23 جنيه للشراء، بزيادة 6 قروش، و55.49 جنيه للبيع.

بنك مصر: 55.22 جنيه للشراء، و55.48 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.

بنك القاهرة: 55.2 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و55.47 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

بنك الإسكندرية: 55.2 جنيه للشراء، بزيادة 4 قروش، و55.47 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

البنك التجاري الدولي: 55.22 جنيه للشراء، بزيادة 8 قروش، و55.49 جنيه للبيع، بزيادة قرش.