انخفضت أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين 8-12-2025، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.6 جنيه للشراء، و12.66 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.9 جنيه للشراء، و12.94 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحرينى: 124.56 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و126.13 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

سعر الريال القطري: 12.04 جنيه للشراء، و13.04 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

سعر الدينار الأردنى: 66.43 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و67.09 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش.

سعر الدينار الكويتى: 153.99 جنيه للشراء، بتراجع 4 قروش، و154.94 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش.