الدولار يرتفع 11 قرشًا مقابل الجنيه في منتصف التعاملات اليوم

11:51 ص الخميس 07 أغسطس 2025

سعر الدولار

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 4 بنوك، بقيمة تتراوح بين 9 قروش و 11 قرشًا، خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس 7-8-2025، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 4 بنوك في بداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.50 جنيه للشراء، و48.60 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.5 جنيه للشراء، و48.6 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.51 جنيه للشراء، و48.61 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.52 جنيه للشراء، بزيادة 9 قروش، و48.62 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش.

