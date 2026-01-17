إعلان

بخصم 46%.. مورجان ستانلي: سوق الأسهم بمصر لا يزال يتداول بأقل من قيمته

كتب : منال المصري

03:11 م 17/01/2026

بنك مورجان ستانلي

كتتب- منال المصري:
أوصى بنك مورجان ستانلي الأمريكي أكبر البنوك العالمية بزيادة الوزن النسبي لسوق أسهم الشركات في مصر في الضوء التقييمات المنخفضة في ظل التحسن الاقتصادي الكلي الجاري بمصر.

وأوضح البنك في مذكرة بحثية له أن مصر تحتل المرتبة الأولى في تصنيفه لأفضل الدول في سوق الأسهم، ورغم مضاعفة الربحية للـ 12 شهرا المقبلة ارتفع 7.4 مرة للأسهم المصرية فإنها لا تزال تتداول بخصم 46% مقارنة بالأسواق الناشئة.

وبحسب البنك فإن تعديل تكلفة حقوق الملكية الضمنية إلى متوسطها طويل الأجل البالغ 13.7% من النسبة الحالية البالغة 15.7%، يشير إلى ارتفاع محتمل بنسبة 23%، مع ثبات العوامل الأخرى.

ويرى البنك مجالاً لبيئة اقتصادية كلية أقوى تدعم إعادة تقييم الأسهم المصرية.

وأشار إلى أن إعادة فتح قناة السويس المحتملة تُعزز الانتعاش الاقتصادي وتُحسّن معنويات مستثمري الأسهم بعد أن لمس زيادة التدفقات الأجنبية إلى الأسهم المحلية منذ بداية الشهر، لتصل إلى أعلى مستوياتها في عامين.

بالتوازي، عاد محللو استراتيجيات الاقتصاد الكلي لديهم في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا إلى شراء سندات الخزانة المصرية طويلة الأجل دون تحوط من مخاطر العملات الأجنبية في بداية العام.

ويرى البنك أن انخفاض العوائد المحلية وتحسن سوق الصرف الأجنبي من شأنهما دعم استمرار إعادة تقييم الأسهم المصرية.

بنك مورجان ستانلي الأمريكي قناة السويس الشرق الأوسط

