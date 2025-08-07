كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في بنكي الإسكندرية والتجاري الدولي، خلال تعاملات اليوم الخميس 7-8-2025، مقارنة بأسعاره خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.85 جنيه للشراء، و12.93 جنيه للبيع.

بنك مصر: 12.85 جنيه للشراء، و12.93 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 12.86 جنيه للشراء، و12.92 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 12.89 جنيه للشراء، و12.93 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.88 جنيه للشراء، و12.93 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.