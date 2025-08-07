إعلان

ارتفع في بنكين.. سعر الريال السعودي خلال التعاملات الصباحية اليوم

10:35 ص الخميس 07 أغسطس 2025

الريال السعودي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في بنكي الإسكندرية والتجاري الدولي، خلال تعاملات اليوم الخميس 7-8-2025، مقارنة بأسعاره خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.85 جنيه للشراء، و12.93 جنيه للبيع.

بنك مصر: 12.85 جنيه للشراء، و12.93 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 12.86 جنيه للشراء، و12.92 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 12.89 جنيه للشراء، و12.93 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.88 جنيه للشراء، و12.93 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

الريال السعودي سعر الريال السعودي بنك مصر البنك الأهلي المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

12 رسالة حكومية لطمأنة المواطنين بشأن الايجار القديم