تراجع في 4 بنوك.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الخميس
كتبت- آية محمد:
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 4 بنوك، بقيمة قرشين، ببداية تعاملات اليوم الخميس 7-8-2025، بينما استقر في 6 بنوك، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك في بداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 48.4 جنيه للشراء، و48.5 جنيه للبيع.
بنك مصر: 48.4 جنيه للشراء، و48.5 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 48.39 جنيه للشراء، و48.49 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 48.4 جنيه للشراء، و48.5 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك البركة: 48.4 جنيه للشراء، و48.5 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 48.4 جنيه للشراء، و48.5 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 48.4 جنيهًا للشراء، و48.5 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 48.4 جنيه للشراء، و48.5 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 48.4 جنيه للشراء، و48.5 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.43 جنيه، و48.52 جنيه للبيع.
