تراجع في 4 بنوك.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الخميس

10:07 ص الخميس 07 أغسطس 2025

سعر الدولار

كتبت- آية محمد:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 4 بنوك، بقيمة قرشين، ببداية تعاملات اليوم الخميس 7-8-2025، بينما استقر في 6 بنوك، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك في بداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.4 جنيه للشراء، و48.5 جنيه للبيع.

بنك مصر: 48.4 جنيه للشراء، و48.5 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 48.39 جنيه للشراء، و48.49 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.4 جنيه للشراء، و48.5 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.4 جنيه للشراء، و48.5 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 48.4 جنيه للشراء، و48.5 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.4 جنيهًا للشراء، و48.5 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.4 جنيه للشراء، و48.5 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.4 جنيه للشراء، و48.5 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.43 جنيه، و48.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار أسعار الدولار البنك الأهلي المصري بنك مصر
