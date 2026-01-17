إعلان

"ديفاكتو مصر" تقترض 25 مليون دولار من الأوروبي لإعادة الإعمار

كتب : منال المصري

01:47 م 17/01/2026

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار أنه يعتزم تقديم قرض بالجنيه المصري بقيمة تعادل 25 مليون دولار لشركة ديفاكتو مصر للملابس الجاهزة.

تأسست شركة ديفاكتو مصر للتجارة تأسست عام 2023، وتعمل بشكل أساسي في تجارة الملابس، وتدير الشركة حاليًا 29 متجرًا مستأجرًا في تسع محافظات مصرية، وفق بيانات البنك.

حصلت مصر على نحو 13.8 مليار يورو تمويلات من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار على مدار 14 عاما منذ بدء التعاون في 2012 لتمويل القطاع الخاص والحكومة في العديد من المشروعات التنموية.

شركة ديفاكتو مصر للملابس الجاهزة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار ديفاكتو مصر تقترض 25 مليون دولار

