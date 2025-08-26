"فيتش سوليوشنز" تتوقع خفض المركزي لسعر الفائدة 9.85% العام المقبل

كتبت- منال المصري:

توقعت مؤسسة فيتش سوليوشنز- التابعة لوكالة فيتش العالمية- مواصلة البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بنسبة 9.75% خلال العام المقبل بدعم تباطؤ معدل التضخم.

وأوضحت المؤسسة في خدمة "BMI"التابعه لها خفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة بين 1% و2% في اجتماع الخميس المقبل.

يعقد البنك المركزي خامس اجتماع له خلال 2025 الخميس المقبل بعد أن أبقى عليها دون تغيير في اجتماعه الأخير عند 24% للإيداع و25% للإقراض.

كان البنك المركزي خفض سعر الفائدة 3.25% على مرتين بواقع 2.25% في أبريل لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف، و1% في مايو الماضي بعد الاطمئنان أن التضخم يسير في اتجاه نزولي.

كان معدل التضخم تراجع إلى 13.9% في يوليو من 14.9% في يونيو الماضي بدعم تراجع أسعار السلع والخضروات، وفق بيان سابق للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

يستهدف البنك المركزي معدل تضخم 7% بزيادة أو أقل 2% بنهاية الربع الرابع من العام المقبل.