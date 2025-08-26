كتبت- منال المصري:

أجمعت توقعات المصرفيون والمحللون والمؤسسات العالمية والمحلية حول استئناف البنك المركزي المصري قرار خفض سعر الفائدة بين 1% و4% في اجتماعه الخميس المقبل بعد تباطؤ معدل التضخم وتحسن أداء الجنيه مقابل الدولار.

يعقد البنك المركزي خامس اجتماع له خلال 2025 الخميس المقبل بعد أن أبقى عليها دون تغيير في اجتماعه الأخير عند 24% للإيداع و25% للإقراض.

كان البنك المركزي خفض سعر الفائدة 3.25% على مرتين بواقع 2.25% في أبريل لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف، و1% في مايو الماضي بعد الاطمئنان أن التضخم يسير في اتجاه نزولي.

كان معدل التضخم تراجع إلى 13.9% في يوليو من 14.9% في يونيو الماضي بدعم تراجع أسعار السلع والخضروات، وفق بيان سابق للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

يستهدف البنك المركزي معدل تضخم 7% بزيادة أو أقل 2% بنهاية الربع الرابع من العام المقبل.

مؤشرات تصب في خفض الفائدة

توقع محمد عبد العال الخبير المصرفي، أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة 2% في اجتماعه المقبل وقد يصل إلى 4% دفعة واحدة.

وأشار إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية التي من شأنها أن تمهد الطريق إلى خفض الفائدة بدعم انخفاض معدل التضخم وتحسن أداء الجنيه.

تحسن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار حيث سجل أعلى مستوى له منذ عام تقريبا مقابل الدولار مسجلا 48.59 جنيه للشراء و48.69 جنيه للبيع خلال تعاملات اليوم الذي يساعد في تباطؤ ارتفاع أسعار السلع.

وقال محمود نجلة المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، إن الأجواء أصبحت مهيئة أمام المركزي لخفض سعر الفائدة بين 1% و3% في اجتماعه المقبل لارتفاع العائد الحقيقي على الجنيه مقابل الدولار.

سجل العائد الحقيقي على الجنيه- العائد الاسمي- عائدا موجبا بنحو 10.1% بعد خصم تكلفة معدل التضخم من سعر العائد لدى المركزي (24% للإيداع -13.9% معدل التضخم = 10.1%).

ورجحت سهر الدماطي، نائبة رئيس بنك مصر الأسبق مع الآراء السابقة، خفض سعر الفائدة بين 2% و3% في اجتماع المركزي المقبل بهدف دعم القطاع الخاص وتقليل تكلفة الاقتراض على الحكومة.

توقعات مؤسسات دولية ومحلية

توقعت مؤسسة فيتش سوليوشنز في الخدمة التابعة لها "BMI"، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بين 1% و2% خلال اجتماع الخميس المقبل بدعم تراجع معدل التضخم في يوليو الماضي.

وأشارت المؤسسة في تقرير له حول مصر إلى أن خفض المركزي للفائدة المتوقع سيأتي بدعم تباطؤ معدل التضخم، ومرونة تدفق الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أذون الخزانة، والحاجة إلى خفض تكلفة خدمة الدين.

فيما توقعت إدارة البحوث المالية بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة 2% في اجتماعه المقرر عقده الخميس المقبل في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والأوضاع الجيوسياسية.

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى، إن الوضع الخارجي لمصر يعتبر مستقرا وفقًا للمؤشرات ارتفعت قيمة الجنيه بنحو 5% منذ بداية العام ليصل إلى 48.6 جنيه مصري مقابل الدولار.

كان دويتشة بنك أحد أكبر البنوك العالمية الألمانية خفض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة بنسبة 2% خلال اجتماع أغسطس الحالي بعد أن أبقى عليها دون تغيير في اجتماعه السابق.

وحافظ البنك الألماني على توقعاته السابقة بتراجع سعر الفائدة في مصر بنسبة 20% بنهاية العام، بشرط استمرار تباطؤ التضخم أي أن هناك فرصة لخفض 4% آخرين ليكون إجمالي الخفض 7.25%.

ورجح بنك HSBC أن يخفض المركزي سعر الفائدة بنسبة 2% و3% خلال اجتماعه المقبل، وسط تحسن الأوضاع الاقتصادية استقرارً الجنيه وتباطؤاً في التضخم.

فيما رفع جولدمان ساكس العالمي تقديراته بخفض البنك المركزي سعر الفائدة في الربع الأخير من العام الحالي بواقع 4% بدلا من 3% في توقعات سابقة.