كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 26-8-2025، بينما تراجع في مصرف أبو ظبي الإسلامي، فيما استقر في 6 بنوك، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع.

بنك مصر: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.45 جنيهًا للشراء، و48.55 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.48 جنيه، بتراجع 7 قروش، و48.57 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش.





