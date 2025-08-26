إعلان

ارتفع في 3 بنوك.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الثلاثاء

09:26 ص الثلاثاء 26 أغسطس 2025

سعر الدولار

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 26-8-2025، بينما تراجع في مصرف أبو ظبي الإسلامي، فيما استقر في 6 بنوك، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع.

بنك مصر: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.45 جنيهًا للشراء، و48.55 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.48 جنيه، بتراجع 7 قروش، و48.57 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش.


لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الدولار اليوم عر الدولار في البنوك اليوم لبنك الأهلى المصري نك مصر نك القاهرة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان