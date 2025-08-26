ارتفع في 3 بنوك.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الثلاثاء
كتبت- دينا كرم:
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 26-8-2025، بينما تراجع في مصرف أبو ظبي الإسلامي، فيما استقر في 6 بنوك، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع.
بنك مصر: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك البركة: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 48.45 جنيهًا للشراء، و48.55 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.48 جنيه، بتراجع 7 قروش، و48.57 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش.
