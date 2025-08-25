كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الاثنين 25-8-2025، بينما ارتفع في بنك البركة، فيما استقر في 6 بنوك، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.37 جنيه للشراء، و48.47 جنيه للبيع.

بنك مصر: 48.37 جنيه للشراء، و48.47 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 48.37 جنيه للشراء، و48.47 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.37 جنيه للشراء، و48.47 جنيه للبيع.

بنك البركة: 48.33 جنيه للشراء، و48.43 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 48.34 جنيه للشراء، و48.44 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.33 جنيهًا للشراء، و48.43 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.37 جنيه للشراء، و48.47 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.32 جنيه للشراء، و48.42 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.39 جنيه، و48.49 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.





