كتبت- منال المصري:

ارتفع صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري بنسبة 3.8% خلال يوليو للشهر الثاني على التوالي إلى نحو 10.5 مليار دولار مقارنة بنحو 10.1 مليار دولار في يونيو، وفق بيانات للمركزي اليوم.

في مايو الماضي انخفضت صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بشكل مفاجئ بنحو ملياري دولار تحت ضغط زيادة الالتزامات.

صافي الأصول الأجنبية يمثل ما تملكه البنوك من ودائع ومدخرات بالعملات الأجنبية، ويكون قابلاً للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها البنك إلى سيولة لسداد التزاماته.

كان فائض صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري، بما في ذلك البنك المركزي، ارتفع بنسبة 1.5% على أساس شهري خلال يونيو، إلى نحو 14.94 مليار دولار بنهاية يونيو، مقابل حوالي 14.71 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، وفق بيانات رسمية منشورة على موقع البنك المركزي المصري.