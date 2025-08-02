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المركزي يطرح غدا الأحد أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه

11:18 ص السبت 02 أغسطس 2025

البنك المركزي المصري

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كتبت- منال المصري:

يعتزم البنك المركزي المصري بالنيابة عن وزارة المالية بيع أذون خزانة أجل 3 أشهر "91 يوما" و9 أشهر "273 يوما" بقيمة 55 مليار جنيه غدا الأحد، وفق بيانات منشورة على موقعه.

وأذون الخزانة تعد إحدى الأدوات المالية التي تستخدمها وزارة المالية بهدف الاقتراض من السوق المحلية لتمويل عجز الموازنة مقابل حصول المستثمر على عائد مدفوع مقدما ينافس العوائد المقدمة على الشهادات والودائع في البنوك.

كان المركزي باع أذون خزانة يوم الخميس الماضي بأكثر من 77 مليار جنيه بأقل بنحو14% عن السيولة المستهدف جمعها بقيمة 90 مليار جنيه بسبب ارتفاع تكلفة أسعار الفائدة.

المركزي يطرح بشكل دوري أسبوعي أذون حزانة قصيرة الأجل التي يتراوح أجلها بين 3 و6 و9 أشهر وسنة كل يومي الخميس والأحد.

فيما يطرح سندات الخزانة متوسطة الأجل من سنة ونصف وسنتين و3 سنوات و5 سنوات كل يوم اثنين سواء بعائد ثابت أو متغير.

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