رسميا.. حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ المركزي للمرة الرابعة

كتبت- منال المصري:

صدر قرار جمهوري اليوم الاثنين بتجديد الثقة في حسن عبد الله في منصب قائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري بداية من غدا 18 أغسطس 2025 لمدة عام آخر وللسنة الرابعة على التوالي.

كان حسن عبد الله تولى منصب قائما بأعمال محافظ البنك المركزي في 18 أغسطس 2022 خلفا لطارق عامر المحافظ السابق، بعد أن تقدم باستقالته قبل نهاية ولايته بسنة و3 أشهر.

وقد جاء تعيينه وقتها محافظًا للبنك المركزي في وقت بالغ الصعوبة، تزامنًا مع أزمة حادة في النقد الأجنبي، وانتشار السوق السوداء، وتصاعد معدلات التضخم، وهي تحديات تطلبت تدخلًا نقديًا حاسمًا.