سعر الدولار يرتفع بشكل مفاجئ مقابل الجنيه في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

03:43 م الإثنين 18 أغسطس 2025

سعر الدولار

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و10 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين 18-8-2025، مقارنة بمستواه بنهابة تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.3 جنيه للشراء، و48.4 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.3 جنيه للشراء، و48.4 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.3 جنيه للشراء، و48.4 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.33 جنيه للشراء، و48.43 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.3 جنيه للشراء، و48.4 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 48.35 جنيه للشراء، و48.45 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.35 جنيهًا للشراء، و48.45 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.3 جنيه للشراء، و48.4 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.25 جنيه للشراء، و48.35 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.35 جنيه، بزيادة 4 قروش، و48.45 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش.

