رسميا.. طارق فايد رئيسا تنفيذيا للمصرف المتحد

11:00 ص الإثنين 18 أغسطس 2025

طارق فايد، رئيس المصرف المتحد

كتبت- منال المصري:

أعلن المصرف المتحد اليوم استقالة أشرف القاضي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب من منصبه بداية من شهر سبتمبر المقبل.

وأوضح في بيان له اليوم أنه تم تعيين طارق السيد هاشم فايد بديلاً عنه وسيتم عرض الاستقالة على أول اجتماع مجلس إدارة للمصرف المتحد.

يمتلك البنك المركزي المصري النسبة الحاكمة من المصرف المتحد، وهو من أحد البنوك المدرجة في برنامج الطروحات والمطروحة بالبورصة من العام الماضي.

ساهم أشرف القاضي خلال فترة رئاسته للمصرف المتحد في تحقيق قفزات بأعمال البنك على مدار 9 سنوات تولى فيها رئاسة المصرف.

كان طارق فايد الذي يحظى بخبرة مصرفية تمتد إلى 40 عاما شغل العديد من المناصب آخر رئيس تنفيذي لبنك القاهرة لمدة دورتين متتاليتين.

طارق فايد المصرف المتحد استقالة أشرف القاضي
