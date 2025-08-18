سعر الدولار اليوم في 10 بنوك ببداية تعاملات الاثنين
كتبت- دينا كرم:
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية، بينما تراجع في مصرف أبو ظبي الإسلامي، ببداية تعاملات اليوم الاثنين 18-8-2025، فيما استقر في 8 بنوك، مقارنة بمستواه بنهابة تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 48.27 جنيه للشراء، و48.37 جنيه للبيع.
بنك مصر: 48.27 جنيه للشراء، و48.37 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 48.27 جنيه للشراء، و48.37 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 48.27 جنيه للشراء، و48.37 جنيه للبيع.
بنك البركة: 48.25 جنيه للشراء، و48.35 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 48.27 جنيه للشراء، و48.37 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 48.25 جنيهًا للشراء، و48.35 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 48.27 جنيه للشراء، و48.37 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 48.24 جنيه للشراء، و48.34 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.29 جنيه، بتراجع قرشين، و48.39 جنيه للبيع، بتراجع قرش.
فيديو قد يعجبك: