كتبت- دينا كرم:



ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية، بينما تراجع في مصرف أبو ظبي الإسلامي، ببداية تعاملات اليوم الاثنين 18-8-2025، فيما استقر في 8 بنوك، مقارنة بمستواه بنهابة تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.27 جنيه للشراء، و48.37 جنيه للبيع.

بنك مصر: 48.27 جنيه للشراء، و48.37 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 48.27 جنيه للشراء، و48.37 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.27 جنيه للشراء، و48.37 جنيه للبيع.

بنك البركة: 48.25 جنيه للشراء، و48.35 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 48.27 جنيه للشراء، و48.37 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.25 جنيهًا للشراء، و48.35 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 48.27 جنيه للشراء، و48.37 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.24 جنيه للشراء، و48.34 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.29 جنيه، بتراجع قرشين، و48.39 جنيه للبيع، بتراجع قرش.