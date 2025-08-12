كتبت- منال المصري:

أعلن البنك العربي الأفريقي الدولي اليوم زيادة حدود استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج حتى 10 آلاف دولار.

وبحسب بيان البنك اليوم، فإنه قرر مضاعفة حدود الشراء بالعملة الأجنبية داخل مصر كما قام بزيادة حدود التدبير النقدي للعملة الأجنبية عند السفر للخارج.

ويأتي ذلك بعد أن أعلن البنك الأهلي المصري اليوم توفير احتياجات عملائه من النقد الأجنبي بغرض السفر بحد أقصى المبالغ المصرح بحملها قانونا أثناء السفر من خلال المطارات والموانئ المصرية.

قرر البنك الأهلي المصري خفض عمولة تدبير العملة (Markup Fees) من 5% الى 3% على معاملات البطاقات الائتمانية.

كان البنك التجاري الدولي أعلن في وقت لاحق من اليوم تخفيض الرسوم على بطاقات الائتمان بغرض تدبير العملة من 5% إلى 3%.

تعكس هذه القرارات تخفيف البنوك القيود المفروضة على استخدام بطاقات الائتمان خارج مصر أو شراء داخل مصر من المواقع الأجنبية وفرة موارد النقد الأجنبي بعد إجراءات مارس 2024.

وقرر البنك المركزي اليوم إلغاء قيود متابعة العميل للتأكد من سفره خارج مصر عند استخدام بطاقات الائتمان في ضوء المستجدات الراهنة.