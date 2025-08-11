إعلان

سعر الريال السعودي ينخفض في 4 بنوك خلال تعاملات اليوم

10:31 ص الإثنين 11 أغسطس 2025

سعر الريال السعودي

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين 11-8-2025 بينما ارتفع في بنك القاهرة، مقارنة بأسعاره خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.87 جنيه للشراء، و12.94 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 12.87 جنيه للشراء، و12.94 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.87 جنيه للشراء، و12.93 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 12.91 جنيه للشراء، و12.94 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.89 جنيه للشراء، و12.94 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

