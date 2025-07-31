كتبت- آية محمد:



تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 6 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرشين و4 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الخميس 31-7-2025، بينما ارتفع في 3 بنوك، فيما استقر في بنك مصر، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.



أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم



البنك الأهلي المصري: 48.62 جنيه للشراء، و48.72 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.



بنك مصر: 48.65 جنيه للشراء، و48.75 جنيه للبيع.



بنك القاهرة: 48.62 جنيه للشراء، و48.72 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.



البنك التجاري الدولي: 48.62 جنيه للشراء، و48.72 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.



بنك البركة: 48.6 جنيه للشراء، و48.7 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع



بنك قناة السويس: 48.67 جنيه للشراء، و48.77 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.



بنك كريدي أجريكول: 48.58 جنيهًا للشراء، و48.68 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.



بنك الإسكندرية: 48.62 جنيه للشراء، و48.72 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.



بنك التعمير والإسكان: 48.7 جنيه للشراء، و48.8 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.



مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.85 جنيه بزيادة 17 قرشًا، و48.95 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشًا.







