إعلان

تراجع سعر الدولار في 6 بنوك بنهاية تعاملات الخميس

04:16 م الخميس 31 يوليو 2025

أسعار الدولار

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- آية محمد:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 6 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرشين و4 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الخميس 31-7-2025، بينما ارتفع في 3 بنوك، فيما استقر في بنك مصر، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.62 جنيه للشراء، و48.72 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.65 جنيه للشراء، و48.75 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 48.62 جنيه للشراء، و48.72 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.62 جنيه للشراء، و48.72 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.6 جنيه للشراء، و48.7 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع

بنك قناة السويس: 48.67 جنيه للشراء، و48.77 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.58 جنيهًا للشراء، و48.68 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.62 جنيه للشراء، و48.72 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.7 جنيه للشراء، و48.8 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.85 جنيه بزيادة 17 قرشًا، و48.95 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشًا.



لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الدولار سعر الدولار
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مصر ترحب باعتزام كندا ومالطا الاعتراف بالدولة الفلسطينية
القاهرة تسجل 34 درجة.. انكسار الموجة شديدة الحرارة على هذه المناطق
وزير السياحة: الأهرامات تحظى بخطة تطوير شاملة