كتبت- منال المصري:

انكمش صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنحو 58.6% خلال أول 9 أشهر من العام المالي 2024-2025 إلى نحو 9.8 مليار دولار مقابل نحو 23.7 مليار دولار خلال الفترة المناظرة في إطار صفقة "رأس الحكمة.

جاء ذلك بحسب بيان البنك المركزي المصري بشأن ميزان المدفوعات من "يوليو إلى مارس بالعام المالي المنتهي في يونيو 2025”.

كانت صفقة رأس الحكمة جذبت تدفقات تاريخية لمصر بنحو 35 مليار دولار في الربع الثالث من العام المالي 2023-2024.