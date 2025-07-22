إعلان

بعد رأس الحكمة.. صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ينكمش 58.6% في 9 أشهر

05:15 م الثلاثاء 22 يوليه 2025

البنك المركزي المصري

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منال المصري:

انكمش صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنحو 58.6% خلال أول 9 أشهر من العام المالي 2024-2025 إلى نحو 9.8 مليار دولار مقابل نحو 23.7 مليار دولار خلال الفترة المناظرة في إطار صفقة "رأس الحكمة.

جاء ذلك بحسب بيان البنك المركزي المصري بشأن ميزان المدفوعات من "يوليو إلى مارس بالعام المالي المنتهي في يونيو 2025”.

كانت صفقة رأس الحكمة جذبت تدفقات تاريخية لمصر بنحو 35 مليار دولار في الربع الثالث من العام المالي 2023-2024.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البنك المركزي المصري صافي تدفق الاستثمار الأجنبي صفقة رأس الحكمة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

رسميا.. اعتماد نتيجة الثانوية العامة ومفاجآت في قائمة الأوائل وكيف تحصل عليها - بث مباشر
رابط نتيجة الثانوية العامة 2025.. تعرف على التفاصيل كاملة