كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 15-7-2025، فيما استقر في 7 بنوك، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الاهلي المصري: 49.41 جنيه للشراء، و49.51 جنيه للبيع.

بنك مصر: 49.41 جنيه للشراء، و49.51 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 49.41 جنيه للشراء، و49.51 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.41 جنيه للشراء، و49.51 جنيه للبيع.

بنك البركة: 49.4 جنيه للشراء، و49.5 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 49.41 جنيه للشراء، و49.51 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.4 جنيه للشراء، و49.5 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 49.41 جنيه للشراء، و49.51 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.4 جنيه للشراء، و49.5 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.44 جنيه للشراء بتراجع 10 قروش، و49.53 جنيهًا للبيع، بتراجع 12 قرشًا.



