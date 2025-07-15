تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الثلاثاء
كتبت- دينا كرم:
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 15-7-2025، فيما استقر في 7 بنوك، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الاهلي المصري: 49.41 جنيه للشراء، و49.51 جنيه للبيع.
بنك مصر: 49.41 جنيه للشراء، و49.51 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 49.41 جنيه للشراء، و49.51 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 49.41 جنيه للشراء، و49.51 جنيه للبيع.
بنك البركة: 49.4 جنيه للشراء، و49.5 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 49.41 جنيه للشراء، و49.51 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 49.4 جنيه للشراء، و49.5 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 49.41 جنيه للشراء، و49.51 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 49.4 جنيه للشراء، و49.5 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.44 جنيه للشراء بتراجع 10 قروش، و49.53 جنيهًا للبيع، بتراجع 12 قرشًا.
فيديو قد يعجبك: