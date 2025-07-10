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تراجع جديد في سعر الدولار بنهاية تعاملات اليوم في 10 بنوك

05:23 م الخميس 10 يوليه 2025

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كتبت- آية محمد:

سجل سعر الدولار تراجعا جديدا مقابل الجنيه في 10 بنوك بقيمة تتراوح بين 5 و15 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الخميس 10-7-2025، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الاهلي المصري: 49.46 جنيه للشراء، و49.56 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 49.45 جنيه للشراء، و49.55 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 49.46 جنيه للشراء، و49.56 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.46 جنيه للشراء، و49.56 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 49.45 جنيه للشراء، و49.55 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 49.5 جنيه للشراء، و49.6 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.46 جنيه للشراء، و49.56 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 49.45 جنيه للشراء، و49.55 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.55 جنيه للشراء، و49.65 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.6 جنيه للشراء، و49.7 جنيهًا للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

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