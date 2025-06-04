كتبت- منال المصري:

ناقش حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري مع ليو جون رئيس البنك الصناعي والتجاري الصيني (ICBC) تواجده في مصر، سواء من خلال فرع أو بنك متكامل، في ضوء ما تتمتع به السوق المحلية من بيئة جاذبة للاستثمار في جميع القطاعات، لا سيما القطاع المصرفي الذي يتميز بصلابته ومؤشراته القوية.

جاء ذلك خلال عقد اجتماعا بين الطرفين لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك بحضور رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، وطارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد أبو موسى مساعد المحافظ، وجاو ليو تشينج - المستشار الاقتصادي والتجاري لسفارة الصين في القاهرة ، إلى جانب عدد واسع من قيادات البنكين وممثلي السفارة الصينية في مصر.