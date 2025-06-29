كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد 29-6-2025، مقارنة بمستواه خلال تعاملات الأربعاء الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 13.24 جنيه للشراء، و 13.31 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.24 جنيه للشراء، و 13.31 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.28 جنيه للشراء، و 13.35 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.28 جنيه للشراء، و 13.31 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.26 جنيه للشراء، بتراجع قرشين ، و 13.31 جنيه للبيع، بتراجع قرش.