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سعر الريال السعودي يتراجع أمام الجنيه في 4 بنوك خلال تعاملات اليوم

10:30 ص الأحد 29 يونيو 2025

الريال السعودي

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد 29-6-2025، مقارنة بمستواه خلال تعاملات الأربعاء الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 13.24 جنيه للشراء، و 13.31 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.24 جنيه للشراء، و 13.31 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.28 جنيه للشراء، و 13.35 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.28 جنيه للشراء، و 13.31 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.26 جنيه للشراء، بتراجع قرشين ، و 13.31 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

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