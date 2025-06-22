ترامب يتوعد مجددا رئيس المركزي الأمريكي بإقالته بسبب عدم خفض الفائدة

كتبت- منال المصري:

توعد دونالد ترامب الرئيس الأمريكي مرة أخرى بإقالة جيروم بأول رئيس الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- بسبب عدم الإنصات لأوامره بخفض سعر الفائدة على الدولار، بحسب ما قاله خلال مؤتمر متلفز.

جاءت تهديدات ترامب بعد أن أبقى البنك المركزي الأمريكي على سعر الفائدة في اجتماعه في السابق للمرة الرابعة دون تغيير تحت مخاوف الضغوط التضخمية المتوقعة.

لم يمل دونالد ترامب من الطلب بخفض سعر الفائدة بهدف خفض عبء الفائدة على الموازنة العامة للدولة حيث كل 1% خفض في الفائدة يساهم في تقليل تكلفة الدين بنحو 700 و800 مليار دولار من ديون أمريكا وفق ما قاله ترامب في وقت سابق.

ويتمتع رئيس البنك المركزي الأمريكي باستقلالية تامة بحكم القانون الأمريكي وليس لدى أي رئيس الحق في إقالته ويحميه مجلس الشيوخ الأمريكي.

لكن الرئيس الأمريكي لديه الحق بتعيين أعضاء مجلس البنك المركزي الأمريكي وبالتالي تؤثر اختياراته على رئيس المركزي الأمريكي.