سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات البنوك اليوم
كتبت- آية محمد:
ارتفع سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان، بقيمة 38 قرشًا، بينما انخفض في بنك قناة السويس، فيما استقر في 8 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الخميس 19-6-2025، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي: 50.5 جنيه للشراء، و50.6 جنيه للبيع.
بنك مصر: 50.5 جنيه للشراء، و50.6 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 50.5 جنيه للشراء، و50.6 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 50.5 جنيه للشراء، و50.6 جنيه للبيع.
بنك البركة: 50.5 جنيه للشراء، و50.6 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 50.5 جنيه للشراء، و50.6 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 50.5 جنيه للشراء، و50.6 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 50.5 جنيه للشراء، و50.6 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 50.5 جنيه للشراء، و50.6 جنيه للبيع، بزيادة 38 قرشًا للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.58 جنيه للشراء، و50.68 جنيه للبيع.
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