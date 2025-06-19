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سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات البنوك اليوم

09:43 ص الخميس 19 يونيو 2025

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كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان، بقيمة 38 قرشًا، بينما انخفض في بنك قناة السويس، فيما استقر في 8 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الخميس 19-6-2025، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي: 50.5 جنيه للشراء، و50.6 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.5 جنيه للشراء، و50.6 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 50.5 جنيه للشراء، و50.6 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.5 جنيه للشراء، و50.6 جنيه للبيع.

بنك البركة: 50.5 جنيه للشراء، و50.6 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 50.5 جنيه للشراء، و50.6 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.5 جنيه للشراء، و50.6 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 50.5 جنيه للشراء، و50.6 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.5 جنيه للشراء، و50.6 جنيه للبيع، بزيادة 38 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.58 جنيه للشراء، و50.68 جنيه للبيع.

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