الدولار يتراجع لليوم الثاني على التوالي بنهاية التعاملات في 9 بنوك

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار للمرة الثانية على التوالي مقابل الجنيه بين 8 قروش و42 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 17-6-2025، في 9 بنوك مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي: 50.1 جنيه للشراء، و50.2 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.1 جنيه للشراء، و50.2 جنيه للبيع، ، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.1 جنيه للشراء، و50.2 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.1 جنيه للشراء، و50.2 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.1 جنيه للشراء، و50.2 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.21 جنيه للشراء، و50.31 جنيه للبيع، بتراجع 19 قرشًا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.07 جنيه للشراء، و50.17 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.21 جنيه للشراء، و50.31 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.25 جنيه للشراء، و50.35 جنيه للبيع، بتراجع 42 قرشًا للشراء والبيع.